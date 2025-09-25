ВС РФ в ходе СВО в 2025 году освободили более 4,7 тысячи квадратных километров

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 34 0

Промежуточные итоги продвижения российских войск продемонстрировало Минобороны РФ.

Сколько квадратных километров освободили ВС РФ в 2025

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Вооруженные силы России в 2025 году освободили свыше 4,7 тысячи квадратных километров в ходе специальной военной операции. Министерство обороны РФ 25 сентября обнародовало данные о результатах операций, проведенных с начала года.

Наибольшие успехи были достигнуты в Донецкой Народной Республике, где освобождено свыше 3308 квадратных километров. Также значительные площади были освобождены в Луганской Народной Республике (более 205 квадратных километров) и Харьковской области (свыше 542 квадратных километров).

Кроме того, российские войска продемонстрировали успехи в Запорожской области (более 261 квадратных километров), Сумской области (более 223 квадратных километров) и Днепропетровской области (свыше 175 квадратных километров).

Одним из значимых событий стало освобождение населенного пункта Муравки в Донецкой Народной Республике 19 сентября. В этот день Министерство обороны также опубликовало видео, на котором показаны действия подразделений 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что силы ПВО России уничтожили 55 беспилотников украинских боевиков за ночь.

