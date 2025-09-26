«Не сгладить углы»: принц Гарри упустил возможность помириться с семьей

Встреча принца Гарри и Карла III состоялась в сентябре

Британский принц Гарри упустил шанс восстановить отношения с семьей, после встречи с отцом Карлом III. Об этом сообщает издание RodarOnline, ссылаясь на заявления приближенных к Букингемскому дворцу источников.

Очередная попытка наладить отношения произошла в первые недели сентября на встрече в вестминстерской резиденции монарших особ Кларенс-хаус. Инсайдер уточнил, что скандальное интервью принца Гарри телеканалу BBC, где принц обвинил отца, что тот создал угрозу безопасности для его семьи, уничтожило возможность применения.

«Мнение дворца ясно — до тех пор, пока Гарри продолжает предавать огласке семейные споры, шансов на возвращение нет. Ни смерть королевы Елизаветы, не диагностированный рак Карла не сглаживает углы», — уточнил приближенный источник.

