«Не сгладить углы»: принц Гарри упустил возможность помириться с семьей

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 25 0

Конфликт продолжается уже несколько лет.

Состоялось ли прими принца Гарри и короля Чарльза

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Emmi Korhonen

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Встреча принца Гарри и Карла III состоялась в сентябре

Британский принц Гарри упустил шанс восстановить отношения с семьей, после встречи с отцом Карлом III. Об этом сообщает издание RodarOnline, ссылаясь на заявления приближенных к Букингемскому дворцу источников.

Очередная попытка наладить отношения произошла в первые недели сентября на встрече в вестминстерской резиденции монарших особ Кларенс-хаус. Инсайдер уточнил, что скандальное интервью принца Гарри телеканалу BBC, где принц обвинил отца, что тот создал угрозу безопасности для его семьи, уничтожило возможность применения.

«Мнение дворца ясно — до тех пор, пока Гарри продолжает предавать огласке семейные споры, шансов на возвращение нет. Ни смерть королевы Елизаветы, не диагностированный рак Карла не сглаживает углы», — уточнил приближенный источник.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что развод Меган Маркл и принца Гарри неизбежен.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:28
«Активный диалог»: Путин и Пашинян обсудили двусторонние отношения Армении и РФ
2:22
Наталья Орейро прилетит в Россию в ноябре
2:11
Петропавловск-Камчатский приходит в себя после серии нападений медведя на местных жителей
1:51
«Не сгладить углы»: принц Гарри упустил возможность помириться с семьей
1:32
Путин на форуме «Мировая атомная неделя»: главные заявления и яркие встречи
1:12
Трамп уверен: Турция прекратит покупать российскую нефть по его просьбе

Сейчас читают

Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
Каршеринг без сюрпризов: как не нарваться на штраф за авто и что делать, если он пришел
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео