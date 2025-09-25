Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 21 0

Об этом на пресс-конференции сообщил датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Есть ли доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА в Дании

Фото: www.globallookpress.com/Foto: Frank Sorge via www.imago-

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Копенгаген: нет никаких доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА

Власти Дании не располагают доказательствами, подтверждающими причастность России к нарушениям воздушного пространства страны беспилотниками. Об этом 25 сентября на пресс-конференции сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

«У нас нет никаких доказательств прямой связи инцидента с БПЛА с Россией», — приводит его слова телеканал ABC News.

По словам министра, все указывает на действия «профессионального актера», намекая на возможную постановочную операцию с использованием беспилотников в нескольких регионах одновременно. Поульсен охарактеризовал инциденты как «гибридную атаку с применением различных типов БПЛА».

Министр также отметил, что Копенгаген рассматривает варианты ответа через НАТО, включая возможность использования Четвертой статьи, которая предполагает официальные консультации между союзниками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что, несмотря на санкции, затрагивающие российский туристический сектор, ЕС не намерен ужесточать въезд для россиян. Российские туристы продолжают посещать страны блока — в 2023 году их число составило 541 тысячу человек, что немного больше, чем годом ранее.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.99
0.64 98.60
-0.44
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:44
«Необъяснимая тоска накатывает»: Шаляпин почтил память покойной жены
18:35
Выставку «Путешествие по России» теперь можно посетить в виртуальном формате
18:31
Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА
18:27
Кино и качество жизни: «Российская креативная неделя» стартовала в Москве
18:24
Нетаньяху по пути в США облетел большинство стран ЕС из-за ордера МУС
18:21
Посетителей Эрмитажа эвакуировали в Петербурге

Сейчас читают

«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
Илан Шор: к сведениям СВР о планах ЕС захватить Молдавию нужно относиться серьезно
«Печать в паспорте — не печать в сердце»: Дибров высказался о бывшей жене после развода
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео