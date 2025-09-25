Дания не нашла доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА

Копенгаген: нет никаких доказательств связи РФ с инцидентом с БПЛА

Власти Дании не располагают доказательствами, подтверждающими причастность России к нарушениям воздушного пространства страны беспилотниками. Об этом 25 сентября на пресс-конференции сообщил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

«У нас нет никаких доказательств прямой связи инцидента с БПЛА с Россией», — приводит его слова телеканал ABC News.

По словам министра, все указывает на действия «профессионального актера», намекая на возможную постановочную операцию с использованием беспилотников в нескольких регионах одновременно. Поульсен охарактеризовал инциденты как «гибридную атаку с применением различных типов БПЛА».

Министр также отметил, что Копенгаген рассматривает варианты ответа через НАТО, включая возможность использования Четвертой статьи, которая предполагает официальные консультации между союзниками.

