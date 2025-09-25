«Искусный скряга»: китайский студент вынужден питаться кошачьим кормом ради экономии

SCMP: китайский студент в Швейцарии ест кошачий корм в целях экономии

Китайский студент в Швейцарии Мейри Ренву вынужден питаться кошачьим кормом в целях экономии. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Такой выбор парень обосновал тем, что кошачий корм позволяет ему получать достаточное количество белка. Кроме того, он питается довольно скромными пайками. На такие жертвы он идет для того, чтобы иметь возможность платить за обучение.

Сам Ренву называет себя самым экономным китайцем в Швейцарии. Он уже успел обрести большую популярность в сети после того, как рассказал о своем необычном рационе. Интернет-пользователи его прозвали «Искусным скрягой».

Известно, что ему удалось накопить 300 тысяч юаней (около 42 тысяч долларов — Прим. ред.) после окончания медицинского факультета в Китае и во время работы в Шанхае. Этими деньгами он смог оплатить свое обучение в аспирантуре в главном научно-исследовательском учреждении Швейцарии.

Оказывается, в Швейцарии аспиранту требуется, как правило, от тысячи до полутора тысяч швейцарских франков (это от 1,3 до двух тысяч долларов — Прим. ред.) в месяц. Многие иностранные студенты даже отчисляются из университета просто потому что им не на что жить в стране.

Но Ренву не отчаивается и даже называет такой экономный образ жизни искусством. По словам студента, он регулярно покупает кошачий корм в швейцарской сети супермаркетов Migros.

«Трехкилограммовый пакет кошачьего корма стоит всего 3,75 швейцарского франка (пять долларов — Прим. ред.) и содержит целых 32% белка. Это значит, что за один франк вы получаете 256 единиц белка — это выгоднее, чем любой корм, который я когда-либо находил в Швейцарии», — объясняет парень.

Ренву советует никогда не смешивать этот корм с молоком, а есть вместе с арахисом. Так можно замаскировать его специфический запах. Студент уверяет, что такое блюдо полезно не только из-за содержания белка. В кошачьем корме содержатся ингредиенты, которые делают шерсть животных блестящей и мягкой. Поэтому парню теперь не стоит беспокоиться по поводу раннего облысения.

Скоро Ренву покинет Швейцарию и начнет программу визита в Гарвардском университете. Он планирует продолжать все также жить на скромный бюджет, но уже в Бостоне.

