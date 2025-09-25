Выставку «Путешествие по России» теперь можно посетить в виртуальном формате

Проект реализован с использованием технологии панорамной съемки.

Выставка «Путешествие по России» теперь доступна в виртуальном формате. Запуск проекта состоялся на официальном сайте Национального центра «Россия».

Миллионы людей по всему миру могут открыть для себя страну с новой стороны прямо у себя дома. При реализации проекта использовалась технология панорамной съемки, которая создает эффект полного погружения. Это позволит лучше ощутить атмосферу каждого из восьми российских федеральных округов.

Каждый посетитель онлайн-выставки может без проблем «перемещаться» по залам, в деталях рассмотреть все интересующие объекты, а также просматривать все информационные материалы.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВДНХ приглашает школьников на выставку картин из собрания Русского музея. Некоторые из 115 произведений искусства оказались в Москве впервые. До 1 февраля ее могут посетить все желающие.

