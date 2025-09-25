Группа 25/17 презентовала песню «Воля» о Степане Разине

Российская музыкальная группа 25/17 презентовала новый трек под названием «Воля». Об этом музыкальный коллектив сообщил в своих социальных сетях.

Песня посвящена донскому казаку Степану Разину. В записи трека участвовала певица Варвара Котова.

«Захар Прилепин, автор романа о Степане Разине „Тума“, предложил нам принять участие во второй части сборника „Есть на Волге утес“ — проекта, посвященного главному герою его книги. Мы были на гастролях в Туле, был праздник Святой Троицы, я сходил в храм, вернувшись в номер, заварил чай и написал эту песню», — рассказывает основатель группы 25/17 Андрей Позднухов (Бледный).

Роман писателя и общественного деятеля Захара Прилепина «Тума» посвящен бурному XVII веку и охватывает такие события, как Переяславская рада, расцвет казачества, церковный раскол и восстание Степана Разина.

По словам Андрея Позднухова, Степан Разин — не только исторический персонаж, но и народный герой.

«Степан Разин — это не просто исторический персонаж, это архетип, народный герой, миф, легенда. Это богоборчество как богоискательство, это поиск правды, это жажда справедливости простого человека», — утверждает он.

Музыкант отметил, что ему очень импонирует древнерусское слово «воля». Оно сочетает в себе много смыслов, таких как свобода, внутренняя сила, стремление и способность выбирать.

«Когда мы вернулись в Москву, Антон Владимирович сделал каторжанский трип-хоп, мы записались и пригласили фольковую певицу Варвару Котову украсить своим вокалом нашу композицию», — поделился артист.

Бледный также добавил, что прочитал книгу Захара Прилепина и остался доволен.

