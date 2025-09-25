ВСУ нанесли массированный из РСЗО «Град» по мирным жителям Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», — написал Богомаз.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС России нанесли ответный удар за теракт в Крыму по базе ССО и наемникам ВСУ. Были поражены пункты дислокации врага, а также уничтожены ударные дроны. Иностранные наемники входили в подразделение «Призраки».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.