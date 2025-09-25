ВСУ нанесли массированный из РСЗО «Град» по мирным жителям Брянской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Срочная новость 27 0

Есть пострадавшие.

Удар ВСУ по Брянской области

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Брянской области. Есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Целенаправленный массированный удар нанесли укронацисты из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района», — написал Богомаз.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Украинские боевики используют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВС России нанесли ответный удар за теракт в Крыму по базе ССО и наемникам ВСУ. Были поражены пункты дислокации врага, а также уничтожены ударные дроны. Иностранные наемники входили в подразделение «Призраки».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:47
ВСУ нанесли массированный из РСЗО «Град» по мирным жителям Брянской области
21:18
Человеческие останки и оружие: в Испании нашли 5000-летнюю гробницу-дольмен
21:16
«Удобно иметь и „тыл“, и „фронт“»: Алсу высказалась об изменах в отношениях
21:15
Полицейский нашел пропавшую девочку и сделал ей предложение спустя 15 лет
21:08
Завидный жених: у Киркорова обнаружили пять квартир в Москве
21:01
«Существуете, пока на вас покупают билеты»: Батурин об уехавших из РФ артистах

Сейчас читают

Играет с огнем: Европа готовится к прямому столкновению с Россией
«Буду скучать»: победитель «Интервидения-2025» дал обещания русским зрителям
И на Родине, и за рубежом: где чаще всего отдыхают россияне в бархатный сезон
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео