ВС России нанесли ответный удар за теракт в Крыму по базе ССО и наемникам ВСУ

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 26 0

Минобороны РФ сообщает о поражении пунктов дислокации боевиков и уничтожении ударных дронов.

ВС России нанесли ответный удар за теракт в Крыму

Фото: © РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ответный удар по пунктам дислокации Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины и иностранных наемников после теракта в Крыму. Об этом сообщает Минобороны РФ 23 сентября.

«Сегодня ночью в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда Сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что иностранные наемники входили в подразделение «Призраки» Главного управления разведки Украины. Удары пришлись по позициям боевиков в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, которые готовили и осуществляли теракт в Форосе.

Кроме того, российские войска уничтожили места хранения украинских ударных беспилотников на аэродроме Школьный в Одесской области, с которого запускались дроны по гражданской инфраструктуре Крыма. Также был нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич», где производились ударные БПЛА для атак на территории России.

Действия российских сил направлены на нейтрализацию угрозы для гражданской инфраструктуры Крыма и демонстрируют усилия по противодействию террористической активности со стороны Украины и иностранных наемников.

