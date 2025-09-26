Путин: Сотрудничество с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям

Президент России Владимир Путин принял в Представительском кабинете Первого корпуса Кремля генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Кремля.

Президент отметил: диалог между Москвой и МАГАТЭ налажен.

«Сотрудничество с МАГАТЭ налажено практически по всем направлениям, это касается и развития российской энергетики, и реализации проектов за границами РФ», — заявил президент России Владимир Путин.

Путин подчеркнул, что Россия старается оказывать посильную помощь МАГАТЭ в решении глобальных задач, стоящих перед агентством.

В Кремле сообщили, что Путин и Гросси ранее уже имели возможность неформально пообщаться во время участия в Глобальном атомном форуме в Москве, приуроченном к 80-летию атомной промышленности России. Путин и Гроссии обсудили текущие проблемы атомной отрасли, ее настоящее и будущее.

В форуме также приняли участие глава Белорусии Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер Эфиопии Абий Ахмед, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта, Нигера и некоторых специализированных организаций.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Путин заявил о запуске в России первой в мире замкнутой ядерной энергосистемы в 2030 году.

