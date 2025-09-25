Путин: Россия запустит первую в мире замкнутую ядерную энергосистему в 2030 году

Президент России Владимир Путин сообщил, что к 2030 году в России запустят первую в мире ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом.

«Уже в 2030 году мы в России, в Томской области, планируем запустить первую в мире ядерную энергетическую систему с замкнутым топливным циклом», — отметил президент на пленарном заседании в рамках Глобального атомного форума, который проходит на ВДНХ в Москве.

Он также подчеркнул, что это, в прямом смысле, революционная разработка отечественных инженеров и ученых.

Почти весь объем, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. По словам президента, такой механизм способствует решению проблемы накопления радиоактивных отходов и снятия вопроса обеспеченности ураном.

В Ульяновской области уже создается международный центр исследований, где будут проводиться испытания передовых материалов для ядерной энергосистемы замкнутого цикла.

