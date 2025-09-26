Актриса Ирина Безряднова назвала причину массового одиночества у людей

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив

В отношениях для артистки важно совпадение базовых ценностей и чувство комфорта.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Актриса Ирина Безряднова рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Клевый УLove», почему в современном мире стало больше одиноких людей.

По ее мнению, причиной тому являются гаджеты, к которым обращаются люди, чтобы чем-то восполнить отсутствие рядом любимого человека.

«Потому что у нас у всех есть гаджеты, которые нам заменяют вторую половинку. С телефоном нам и весело, и погрустить можно, и посплетничать, и все, что угодно», — поделилась Ирина Безряднова.

На вопрос корреспондента, чем для Ирины является семейное счастье, актриса назвала важность совпадения ее личных базовых ценностей с ценностями второй половинки. Она также отметила, что не любит переживать из-за вещей, «которые должны быть в норме» и в отношениях хочет чувствовать себя комфортно.

