Польский турист спустился с Эвереста на лыжах без кислородной маски

Почти сутки альпинист провел в «зоне смерти».

Фото, видео: 5-tv.ru

Уникальный спуск с самой высокой вершины мира. Польский экстремал съехал с Эвереста на лыжах. При этом даже не использовал кислородную маску. На пике он провел всего несколько минут. А потом получились вот такие кадры.

Уже после спуска лыжник признался, что рекорд дался ему совсем не просто. Большую часть времени он боролся с непогодой и почти сутки провел в «зоне смерти» на высоте почти девяти километров. Воздух там содержит лишь 30% от обычного объема кислорода.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 14 тонн мусора собрали волонтеры на склонах Эльбруса. И это лишь малая часть того, что ежегодно оставляют тысячи туристов на самой высокой горе Европы. Нагрузка на экосистему вершины колоссальная, говорят эксперты. И в ближайшее время собираются значительно сократить число восхождений.

