Памфилова заявила о росте доверия к выборам среди молодежи

Борис Сатаров
Борис Сатаров

По словам главы ЦИК, избирательная кампания прошла спокойно и без серьезных жалоб.

Памфилова заявила о росте доверия к выборам среди молодежи

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова 25 сентября на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила о росте уровня доверия к выборам в стране. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

«Уровень доверия растет к самим выборам, к качеству проведения выборов. И что особенно отрадно, растет уровень доверия к выборам и к работе системы у молодежи, у возрастной категории 18–24 года», — отметила Памфилова.

По ее словам, явка избирателей в этот раз оказалась выше на 5% по сравнению с выборами 2022 года. Она подчеркнула, что кампания прошла спокойно и без значимых нарушений. «Впервые ни одной жалобы нет, которую бы требовалось вообще рассматривать на Центральной избирательной комиссии», — добавила глава ЦИК.

Памфилова также сообщила, что по итогам голосования депутатские мандаты получили 1035 участников специальной военной операции из 1663 зарегистрированных кандидатов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

