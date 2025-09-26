Захарова: предупреждение Европы о готовности сбивать самолеты — русофобия

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Подобные новости развивают агрессивную риторику, считает дипломат.

Как в России отнеслись к готовности Европы сбивать самолеты

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Информация о якобы предупреждении стран Европы в сторону Москвы о готовности сбивать российские военные самолеты после нарушения воздушного пространства является фантазией ради разжигания русофобии. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с информагентством ТАСС.

«Мне кажется, что это какие-то очередные придумки этого конкретного западного агентства. Если хотя бы удастся понять, что за встреча, тогда сможем и понять, на какую тему эти все фантазии», — отметила она.

Дипломат подчеркнула, что такие новости распространяются, чтобы развить русофобскую и агрессивную риторику европейских государств.

До этого агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится, что страны Западной Европы предупредили Россию о готовности отвечать «в полную силу» на возможные случаи нарушения воздушного пространства, а также сбивать самолеты-нарушители. В издании заявили, что данная позиция была доведена до сведения РФ во время встречи, которая якобы прошла в МИД РФ в напряженной обстановке.

Послы Германии, Франции и Великобритании на встрече в Москве заявили о своей обеспокоенности по поводу вторжения якобы российских самолетов на территорию Эстонии, отмечали в источнике.

Также 19 сентября МИД Эстонии обвинил Россию в том, что три истребителя МиГ-31 якобы пересекли в воздушное пространство страны. Глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Кая Каллас заявила, что контактирует с Таллином. В свою очередь Эстония запросила консультации стран — членов НАТО по инциденту. Однако в Минобороны РФ опровергли нарушение самолетами РФ воздушного пространства Эстонии.

Ранее 5-tv.ru писал, что Польша намерена сбивать объекты в небе над Украиной без одобрения Киева.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

