Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике

Президент России Владимир Путин 26 сентября провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время переговоров российский лидер подчеркнул, что Белоруссия стала значимым партнером РФ в сфере атомной энергетики.

«На сегодня Белоруссия стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Беларуси», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил положительное развитие экономических отношений между Москвой и Минском.

«В целом ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное. Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии, в общем, практически по всем направлениям у нас активная работа идет», — сказал он.

По словам Владимира Путина, товарооборот между странами продолжает расти и достиг уровня в 50 миллиардов долларов.

Накануне российский лидер провел встречу с президентом Белоруссии на Глобальном атомном форуме, который проходил на ВДНХ в Москве. Лукашенко подчеркнул, что Россия, несмотря на трудности, всегда готова делиться своими достижениями в атомной сфере, считающейся одной из самых закрытых. Он также выразил благодарность Путину за содействие в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отметив важность и плодотворность сотрудничества с Россией.

Путин и Лукашенко выразили удовлетворение по поводу намерения главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси баллотироваться на пост Генерального секретаря ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.