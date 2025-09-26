Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 24 0

Российский лидер также отметил рост торговли между двумя странами и положительную динамику в экономике.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин 26 сентября провел рабочую встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Во время переговоров российский лидер подчеркнул, что Белоруссия стала значимым партнером РФ в сфере атомной энергетики.

«На сегодня Белоруссия стала нашим серьезным партнером в области атомной энергетики, поскольку создана первая АЭС в Беларуси», — заявил Владимир Путин.

Кроме того, глава государства отметил положительное развитие экономических отношений между Москвой и Минском.

«В целом ситуация у нас очень хорошая в экономической сфере. Это что-то удивительное. Россия лидирует среди торгово-экономических партнеров Белоруссии, в общем, практически по всем направлениям у нас активная работа идет», — сказал он.

По словам Владимира Путина, товарооборот между странами продолжает расти и достиг уровня в 50 миллиардов долларов.

Накануне российский лидер провел встречу с президентом Белоруссии на Глобальном атомном форуме, который проходил на ВДНХ в Москве. Лукашенко подчеркнул, что Россия, несмотря на трудности, всегда готова делиться своими достижениями в атомной сфере, считающейся одной из самых закрытых. Он также выразил благодарность Путину за содействие в строительстве Белорусской атомной электростанции (БелАЭС), отметив важность и плодотворность сотрудничества с Россией.

Путин и Лукашенко выразили удовлетворение по поводу намерения главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси баллотироваться на пост Генерального секретаря ООН.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 98.15
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
«У него никогда такого не было»: жена Влада Соколовского о браке с певцом
13:05
Путин назвал Белоруссию важным партнером России в атомной энергетике
12:55
ВС России освободили Юнаковку в Сумской области
12:46
В Ленобласти 19 человек погибли из-за отравления суррогатным алкоголем
12:39
Группа 25/17 представила клип на песню «Воля»
12:30
Фильм «Красный шелк» вошел в топ-5 китайского кинопроката

Сейчас читают

Продуктивное сотрудничество: эксперт об импорте из Китая на следующие пять лет
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео