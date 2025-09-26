Украинский лидер угрожает без разбора, что безответственно.
Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine
Воинственная риторика главы киевского режима Владимира Зеленского направлена в первую очередь на европейцев, обеспечивающих ему финансирование. Украинский лидер предпочитает создать иллюзию того, что он хороший вояка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Зеленский продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы убедить своих кормильцев в том, что он хороший вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо, налево, что звучит достаточно безответственно», — отметил он.
К тому же представитель Кремля подчеркнул, что регулярные угрозы со стороны главы киевского режима наглядно доказывают, что его мысли сосредоточены не на мире, а на боевых действиях. Вместе с тем, обстановка на полях специальной военной операции (СВО) продолжает складываться не в пользу Украины.
Заявления Зеленского постепенно теряют авторитет даже в глазах западной публики. Так, 24 сентября, он выступил на Генассамблее ООН при почти пустом зале.
Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский может устроить провокацию в Приднестровье накануне выборов.
