Песков: Зеленский пытается убедить европейцев в своей роли хорошего вояка

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Украинский лидер угрожает без разбора, что безответственно.

Для чего Зеленскому образ хорошего военного лидера

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Воинственная риторика главы киевского режима Владимира Зеленского направлена в первую очередь на европейцев, обеспечивающих ему финансирование. Украинский лидер предпочитает создать иллюзию того, что он хороший вояка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Зеленский продолжает прикладывать отчаянные усилия для того, чтобы убедить своих кормильцев в том, что он хороший вояка. Поэтому он сыплет угрозами направо, налево, что звучит достаточно безответственно», — отметил он.

К тому же представитель Кремля подчеркнул, что регулярные угрозы со стороны главы киевского режима наглядно доказывают, что его мысли сосредоточены не на мире, а на боевых действиях. Вместе с тем, обстановка на полях специальной военной операции (СВО) продолжает складываться не в пользу Украины.

Заявления Зеленского постепенно теряют авторитет даже в глазах западной публики. Так, 24 сентября, он выступил на Генассамблее ООН при почти пустом зале.

Ранее 5-tv.ru писал, что Зеленский может устроить провокацию в Приднестровье накануне выборов.

