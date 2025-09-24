Зеленский выступил на Генассамблее ООН при почти пустом зале

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Другие политики говорили в более многолюдной обстановке.

Фото, видео: 5-tv.ru

Президент Украины Владимир Зеленский выступал на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке практически в пустом зале. Соответствующие кадры оказались в распоряжение 5-tv.ru.

На видео просматривается, что целые ряды кресел остались пустыми. В тот момент в зале находились по большей части представители делегаций, которые тоже выступали утром по времени Нью-Йорка. Помимо этого, на записи с выступлений других политиков, проходивших до украинского лидера, можно заметить, что они состоялись в более многолюдной обстановке.

До этого, 23 сентября, участники Генассамблеи ООН начали уходить из штаб-квартиры после того, как выступил президент США Дональд Трамп. Уточнялось, что первыми из здания вышли король Испании Филипп VI, супруга американского лидера Мелания и президент Сербии Александр Вучич.

Очередная 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН началась в Нью-Йорке. Она пройдет с 23 по 29 сентября 2025 года. На мероприятии соберутся лидеры и высокопоставленные представители стран-членов ООН для обсуждения ключевых мировых вопросов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Зеленский допустил проведение выборов на Украине при условии прекращения огня.

