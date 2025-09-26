Полноценное питание? Белла Хадид ответила на обвинения в анорексии

Белла Хадид ответила на обвинения в анорексии фотографиями с едой

Модель Белла Хадид не словами, а делом ответила на критику интернет-пользователей. Знаменитость опубликовала на своей странице в социальных сетях содержимое своих тарелок во время одного из приемов пищи.

Подписчики заподозрили известную манекенщицу во вранье, предположив, что за болезнь Лайма она выдает анорексию. Вероятно, Белла решила продемонстрировать наглядно, что питается она полноценно. На снимках был салат, булочки с изюмом и картофель фри.

Недавно Хадид поделилась кадрами из больницы, куда попала якобы из-за обострения инфекционного недуга. Но поклонники заметили, что модель выглядит не просто болезненно, а излишне истощенной и худой. Кроме того, на одном из опубликованных фото наблюдательные интернет-пользователи заметили аппарат для диализа. Его не применяют для лечения Лайма, а вот при лечении почек из-за истощения он используется.

Модель уже выписали из больницы, и она поспешила посетить спортзал. Однако подписчики не торопятся радоваться за Хадид. Они и на фотографии с беговой дорожкой заметили, что манекенщица излишне худая. Особенно пугающе выглядят ноги звезды.

Болезнь Лайма — это инфекционное заболевание, передающееся через укусы иксодовых клещей. Данную проблему со здоровьем Белле диагностировали еще в 2012 году. Кроме того, эта инфекция есть у ее матери и брата.

