Энергетический лидер: Россия планирует построить 38 новых блоков АЭС за 17 лет

Россия планирует построить 38 новых блоков АЭС за 17 лет

На площадке Мировой атомной недели в Москве собрались представители почти 120 государств. В центре внимания — новейшие технологии и революционные разработки. На полях форума уже подписаны несколько соглашений. Какие — знает корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

За 17 лет России предстоит построить 38 новых блоков АЭС общей мощностью 29 гигаватт — больше, чем за все время существования атомной энергетики. Задача грандиозная, но только нашей стране и под силу, признают международные эксперты.

«На главной пленарной сессии Мировой атомной недели неслучайно так много иностранных гостей. Россия — признанный локомотив отрасли, и от решений наших ученых во многом зависит энергетическое будущее всей планеты», — отметил корреспондент.

Главное свойство атома — делиться, вот так и Россия готова делиться своими технологиями в сфере энергетики. В том числе и уникальными, например, созданием АЭС замкнутого цикла. Никто в мире к такому еще и близко не подошел.

«В городе Северске реализуется проект „Прорыв“, где мы уже запустили в опытно-промышленную эксплуатацию модуль фабрикации и рефабрикации топлива, где полным ходом идет строительство быстрого реактора на свинцовом теплоносителе БРЕСТ-300. 300 мегаватт — это будет коммерческое электричество в сеть. Ну и следующим этапом будет запуск модуля переработки топлива. И этот замкнутый пристанционный топливный цикл будет иметь непреходящее научно-технологическое значение и вполне понятный коммерческий смысл», — заявил директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

На Урале уже сейчас успешно работает единственный на планете реактор на мокс-топливе. По сути — на переработанных отходах. Экономично — запасов урана по разным оценкам осталось лет на пятьдесят, и экологично — больше не надо ломать голову, куда девать отработанное топливо.

Мировое лидерство российских атомщиков настолько очевидно, что признается даже недружественными странами. Что уж говорить о международных организациях вроде МАГАТЭ.

С трибуны форума Рафаэль Гросси признает: новые проекты «Росатома» поражают. Речь о малых атомных станциях. Уже сейчас такие мобильные реакторы используют на ледокольном флоте. А скоро технологию применят для обеспечения электроэнергией небольших городов. Это быстрее и экономичнее полноценных АЭС. Первые четыре блока протестируют на Чукотке, а затем масштабируют по всему миру.

«Все сегодня говорят о малых модульных реакторах, все хотят получить такой реактор. Это отличная фантастическая идея. Но нужно понимать, что есть более 80 конструкций и типов, и вариантов, и в конечном итоге сколько из них будут успешны на рынке. Может, вместо 80 всего восемь останется, а может, еще меньше, кто знает. Россия есть Россия, но есть еще целый мир, где людям нужно помочь как бы нагнать основной процесс», — отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Попасть в орбиту «Росатома» действительно мечтают как развитые страны, так и те, где реактор видели лишь на страницах учебника. Результат форума — соглашения с Эфиопией и Вьетнамом о начале проектирования там АЭС. Еще один контракт на 25 миллиардов подписали с Ираном — атомную станцию построят в провинции Хормозган. И это лишь малая часть итогов деловой программы.

Атомная станция — это не просто свет в домах и рабочие места. В Белоруссии, Турции и Египте, где у «Росатома» уже есть проекты, одновременно вырастают новые производства и целые отрасли экономики. А наши специалисты буквально с нуля выращивают профессиональных инженеров, энергетиков и строителей. Та самая мягкая сила, пусть даже и атомная.

