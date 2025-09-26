Матвиенко: культура России — фундамент национальной идентичности

Спикер Совета Федерации выступила на парламентском историческом форуме в Великом Новгороде.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Самобытная культура России — фундамент нашей национальной идентичности. Ее зримое воплощение — памятники истории и архитектуры. Об этом заявила Валентина Матвиенко, выступая на пленарном заседании парламентского форума «Историко-культурное наследие» в Великом Новгороде.

Спикер Совета Федерации напомнила: именно этот город стал местом рождения российской государственности. И сейчас он настолько развит, что в нем можно проводить саммиты мирового уровня.

«Сегодня по решению президента в России стартовала масштабная программа по сохранению объектов культурного наследия. Мне приятно отметить, что именно наш форум был и остается одним из главных инициаторов этой работы. При нашем участии были разработаны и приняты законы о сохранении исторических поселений и регулировании деятельности музеев-заповедников. Ужесточена ответственность за причинение вреда памятникам архитектуры», — отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко также возложила цветы к мемориалу «Вечный огонь». Церемония прошла в память о воинах, павших за освобождение города в годы Великой Отечественной войны.

