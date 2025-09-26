Путин выразил соболезнования в связи со смертью Кеосаяна

Президент отметил вклад телеведущего в развитие отечественного кино и культуры.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной кинорежиссера и ведущего Тиграна Кеосаяна. Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.
«Уважаемые Лаура Ашотовна и Маргарита Симоновна, примите глубокие соболезнования в этот тяжелый час в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна. Искренне разделяю постигшее вас огромное горе», — говорится в обращении главы государства.
Путин отметил, что Кеосаян посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей и был открыт к общению с коллегами и зрителями.
Как подчеркнул российский лидер, Кеосаян внес значительный вклад в сохранение традиций российского кино и обогатил культурную жизнь страны яркими и самобытными работами, в которых отражались дух и настроение времени.
«Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей, коллег по профессиональному цеху. Всех, кто знал этого сильного духом человека и настоящего патриота России», — заключил Путин.
Соболезнования родным и близким кинорежиссера также выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Он был одним из самых добрых людей, которых я знаю», — написала дипломат в своем Telegram-канале.
О смерти Тиграна Кеосаяна стало известно 26 сентября. Его жена, главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT, Маргарита Симоньян, выразила благодарность всем, кто молился за здоровье режиссера. Ранее, 8 января, она сообщила, что Кеосаян пережил клиническую смерть и впоследствии впал в кому.
