Губящий пар: актриса Лили Джеймс обратилась к стоматологу из-за вейпа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Улыбка знаменитости теперь вовсе не голливудская.

Как курение вейпа влияет на здоровье зубов

Фото: www.globallookpress.com/Fred Duval; 5-tv.ru

Сыгравшая в фильме «Золушка» Лили Джеймс обнаружила у себя кариес после курения

Привычка к использованию вейпа негативно сказалась на белоснежной улыбке актрисы Лили Джеймс. Об этом написало издание The Guardian.

Знаменитость призналась, что частое парение привело ее к кариесу, из-за чего ей пришлось обратиться к стоматологу. В итоге звезде поставили первую в ее жизни пломбу.

Исследования доказывают, что вейпинг не является безопасной альтернативой для зубного здоровья. Несмотря на то, что вейпы считаются менее вредными в сравнении с сигаретами, многие научные данные по этой теме оказываются тревожными.

Стоматологи часто наблюдают у пользователей электронных сигарет проблемы с деснами. Сладкие ароматизированные жидкости ведут к обильному образованию зубного налета, создают благоприятную среду для кариеса. Их компоненты вызывают сухость во рту, ускоряющую развитие болезней зубов и десен.

В целом влияние курения на здоровье зубов и десен крайне разрушительно. Отмечается, что от пагубной привычки начинаются заболевания десен, выпадают зубы, а также ускоряется развитие кариеса.

К тому же табачный дым ухудшает кровообращение в деснах. Он ослабляет ротовую полость, делая ее уязвимой для инфекций. Это приводит к пародонтиту и утрате зубов. Курение маскирует такие первые симптомы, как кровоточивость, вследствие чего болезнь обнаруживают на поздней стадии.

Ранее 5-tv.ru писал, что американец не смог найти вейп и избил своего месячного сына.

