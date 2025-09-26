Путин: россияне понимают, что наша страна проживает исторический момент

Дарья Орлова
Дарья Орлова

Это осознание подталкивает народ к тому, чтобы поддерживать власть.

Граждане России понимают, что страна сейчас проходит ответственный исторический момент, а потому активно поддерживают власть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с избранными главами регионов.

Глава государства подчеркнул, что ответом власти на поддержку народа должно стать улучшение условий жизни граждан.

«Конечно, наши люди понимают тот ответственный исторический момент, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас в данном случае поддержали в ходе избирательных кампаний», — сказал Путин.

Россияне отталкиваются от того, что все предвыборные обещания губернаторов будут выполнены. Ответственный подход обеспечит регионам страны развитие в соответствии с теми темпами и качеством, которые были заявлены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин назвал укрепление суверенитета и безопасности РФ ключевой задачей.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 сентября, для всех знаков зодиака

