С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России

Борис Сатаров
Борис Сатаров

Решение принято на Генеральной Ассамблее организации в Южной Корее.

Международный паралимпийский комитет восстановил права ПКР

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Международный паралимпийский комитет восстановил права ПКР

Паралимпийский комитет России (ПКР) 27 сентября сообщил о восстановлении в правах по членству в Международном паралимпийском комитете (IPC). Об этом сообщает сайт ПКР.

«Генеральная Ассамблея МПК приняла решение о полном восстановлении членства Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете», — говорится в заявлении организации.

Как уточняется, заседание проходило в Южной Корее. Голосование было организовано в два этапа: за возвращение России высказались 111 делегатов, против — 55. Таким образом, решение о полном восстановлении членства было поддержано большинством.

Теперь спортсмены из России смогут принимать участие в Паралимпийских играх с национальным флагом, гимном и прочими государственными символами. Это касается дисциплин, среди которых легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

«Сегодня мы добились справедливого решения по членству ПКР в МПК. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном Российской Федерации и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет Международный паралимпийский комитет», — говорится в сообщении.

Вместе с тем Паралимпийскому комитету России предстоит работа по снятию оставшихся ограничений для атлетов. Речь идет о спортсменах, выступающих в видах спорта, находящихся под юрисдикцией других международных федераций. Это необходимо для полноценного возвращения россиян на международную арену.

