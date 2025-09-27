«Украина в отчаянии»: Расмуссен о провокациях с беспилотниками

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист

Власти Незалежной делают все возможное, чтобы навредить России.

Фото, видео: 5-tv.ru

Эрл Расмуссен: Украина в отчаянии и делает все, чтобы втянуть в конфликт США

Украина находится в очень плохой ситуации. Именно поэтому власти Незалежной устраивают провокации с якобы российскими беспилотниками. Таким мнением с 5-tv.ru поделился подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен.

«Они (Украина. — Прим.ред.) в отчаянии. Они делают все, что в их силах, чтобы добиться применения статьи пять или как-то привлечь США. Они действительно в отчаянии из-за этого. Они должны установить мир и принять условия, которые выдвигают русские, и прекратить убийства», — сказал Расмуссен.

По его мнению, власти Украины живут в каком-то другом мире, поэтому все еще верят, что могут победить в нынешних условиях. Однако им нужна поддержка Соединенных Штатов. Но это, как утверждает Расмуссен, чревато серьезной эскалацией конфликта.

«Я думаю, что нет ничего сомнительного в тех инцидентах, которые произошли за последние пару недель (речь про якобы российские дроны, которые вторглись в воздушное пространство стран НАТО. — Прим.ред.)», — сказал Расмуссен.

Он уверен, что киевский режим делает все возможное, чтобы хоть как-то «навредить» России и привлечь внимание США. Кроме того, к совместному расследованию произошедшего ни европейцы, ни украинцы не готовы. Причина — они этого просто не хотят, потому что это может привести к нежелательному результату.

«И поэтому они организуют операцию под чужим флагом, которая может быть еще опаснее, чем беспилотник. Но да, это неудивительно. Это отчаянный шаг», — заключил Расмуссен.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии заявили, что Киев пытается спровоцировать начало Третьей мировой войны.

