Позитивный фактор? Гинеколог о присутствии близких людей на родах

Акушер Милютина: поддержка во время родов необходима для морального состояния

Тенденция с присутствием родных и близких людей во время родов набирает популярность в России. Подробнее о том, насколько это важно с медицинской точки зрения, рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам специалиста, в частных клиниках такая практика разрешена и распространена, при том, что количество присутствующих должно быть не более пяти человек. Однако в государственных учреждениях по-прежнему могут быть организационные проблемы.

Саму инициативу акушер одобрила. По словам Марии, родные люди могут оказать нужную моральную поддержку в непростой для роженицы момент.

«Присутствие близкого человека крайне позитивно сказывается и на моральном состоянии роженицы. Вплоть до того, что может снизить частоту кесарева сечения, потому что в родах очень сильно влияют психологические факторы, психологический настрой. Поэтому это и дополнительный контроль за состоянием пациентки, и моральная поддержка», — отметила эксперт.

К тому же врачи, сказала Милютина, готовы к возможным потрясениям со стороны родственников.

«Врачей мужем, падающим в обморок, не смутить, поэтому здесь, безусловно, это очень серьезная и моральная, и физическая поддержка в родах», — заметила она.

Для посещения роддома сопровождающими и поддерживающими может потребоваться флюорография.

