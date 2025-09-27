Позитивный фактор? Гинеколог о присутствии близких людей на родах

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 32 0

Такая инициатива поможет снизить частоту кесарева сечения.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Акушер Милютина: поддержка во время родов необходима для морального состояния

Тенденция с присутствием родных и близких людей во время родов набирает популярность в России. Подробнее о том, насколько это важно с медицинской точки зрения, рассказала акушер-гинеколог Мария Милютина.

По словам специалиста, в частных клиниках такая практика разрешена и распространена, при том, что количество присутствующих должно быть не более пяти человек. Однако в государственных учреждениях по-прежнему могут быть организационные проблемы.

Саму инициативу акушер одобрила. По словам Марии, родные люди могут оказать нужную моральную поддержку в непростой для роженицы момент.

«Присутствие близкого человека крайне позитивно сказывается и на моральном состоянии роженицы. Вплоть до того, что может снизить частоту кесарева сечения, потому что в родах очень сильно влияют психологические факторы, психологический настрой. Поэтому это и дополнительный контроль за состоянием пациентки, и моральная поддержка», — отметила эксперт.

К тому же врачи, сказала Милютина, готовы к возможным потрясениям со стороны родственников.

«Врачей мужем, падающим в обморок, не смутить, поэтому здесь, безусловно, это очень серьезная и моральная, и физическая поддержка в родах», — заметила она.

Для посещения роддома сопровождающими и поддерживающими может потребоваться флюорография.

Ранее, писал 5-tv.ru, хирург рассказал, чем опасны аборты.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

15:42
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2025
15:39
Выходные без уроков: заслуженный учитель РФ об идее отмены домашнего задания
15:15
Позитивный фактор? Гинеколог о присутствии близких людей на родах
15:00
Это не так ужасно: как избавиться от страха перед стоматологом
14:40
Лукашенко рассказал об обсуждении с Путиным совместных шагов в сложное время
14:25
«Главное, вернуться»: Бутман дал наставление музыкантам, которые учатся за рубежом

Сейчас читают

Михаил Терентьев: возврат гимна и флага — успех ПКР и президента России
С флагом и гимном: IPC восстановил членство Паралимпийского комитета России
Волшебный инструмент: что такое харизма и как ее развивать
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео