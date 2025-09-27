Михаил Терентьев: возврат гимна и флага — успех ПКР и президента России

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 367 0

Это важный шаг для всей страны.

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Трефилов

Михаил Терентьев: возврат гимна и флага — успех ПКР и президента

Допуск российски паралимпийцев к международным соревнованиям под национальным флагом и гимном — это успех и заслуга Паралимпийского комитета России (ПКР) и президента страны Владимира Путина. Об этом 5-tv.ru заявил паралимпийский чемпион, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

«Это такой успех. Успех и Паралимпийского комитета и в целом нашего президента, что большинство стран одобрили восстановление всех атрибутов участия сборных команд — флага, гимна — на Паралимпийских играх», — отметил Терентьев.

Он подчеркнул, что возможность выступать с национальной символикой является заслугой президента России Владимира Путина и Паралимпийского комитета России.

Терентьев выразил надежду, что примеру Международного паралимпийского комитета вскоре последуют и другие спортивные федерации. Он напомнил, что ряд дисциплин, включая лыжные гонки, находятся под управлением отдельных международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный паралимпийский комитет принял решение о полном восстановлении прав членства паралимпийских комитетов России и Белоруссии.

