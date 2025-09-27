На вкус — мясо, на деле — химия: какую тушенку стоит избегать

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Продукция домашней консервации не рекомендуется к употреблению, поскольку может быть опасна.

На что обратить внимание при выборе тушенки

Фото: © РИА Новости

Кардиолог Скородумова: самая полезная тушенка — из мяса птицы или рогатого скота

Не каждое консервированное мясо, продающееся в магазинах, полезно. Как выбрать тушенку, рассказала врач-кардиолог Елизавета Скородумова в ходе беседы с порталом «Доктор Питер».

По словам специалиста, самая полезная тушенка состоит из мяса птицы или крупнорогатого скота. Также важно, чтобы в составе было написано: не ультрообработанная.

«Желательно брать тушенку из говядины, телятины, индейки или куриного филе в собственном соку с пониженным содержанием соли и жира. Менее предпочтительна для частого употребления свиная тушенка с высоким содержанием жира, а также продукты с соей, крахмалом, усилителями вкуса — ультрообработанные», — заявила она.

Также эксперт дала советы, на чем заострить внимание при выборе продукции: короткий состав (жир, мясо, перец, соль и лавровый лист), доля чистого мяса должна составлять 60-70%. Также на банке должна быть пометка — кусковая тушенка и маркировка знака ГОСТ, а сама тара не иметь деформации.

Более того, Скородумова предупредила, что употребление консервированного мяса в домашних условиях может быть очень опасно для организма. Тушенка, законсервированная без устройства для консервации — автоклава, становится местом для размножения ядовитого токсина — ботулотоксина.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как правильно мариновать огурцы и помидоры.

