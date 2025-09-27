Мастер спорта Алешкин назвал новостью дня восстановление прав РФ в членстве IРС

Восстановление членства России в Международном паралимпийском комитете (IPC) — долгожданное событие для спортсменов. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал мастер спорта международного класса, чемпион альтернативных Паралимпийских игр 2016 года Вадим Алешкин.

По его словам, этого события пришлось ждать почти десять лет.

«Это новость дня. Наконец-то я вижу, как это событие пришло в нашу жизнь. Теперь спортсмены, тренеры, специалисты спортивных сборных команд смогут представлять Россию под любимым гимном и флагом», — поделился эмоциями собеседник.

К тому же Алешкин признался, что надеется о возможности для российской сборной выступать на более высоком уровне. По его мнению, национальные флаг и гимн кардинально усиливают мотивацию и результативность всех спортсменов.

Помимо этого, мастер спорта пояснил, что приостановил свою карьеру в 2020 году, поскольку не желал выступать под нейтральным флагом. Однако он заявил, что новость о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России вдохновляет и вызывает мысли о возвращении в большой спорт.

До этого стало известно, что Паралимпийский комитет России (ПКР) восстановил свои права в Международном паралимпийском комитете (IPC). С этого момента российские спортсмены смогут принимать участие в Паралимпийских играх под флагом своей страны, гимном и прочими национальными символами. Программа включает легкую атлетику, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевую стрельбу.

Ранее, писал 5-tv.ru, министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев назвал восстановление России по членству в IРС важным шагом для атлетов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.