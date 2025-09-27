Путин поздравил Александра Галибина с 70-летием

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Президент РФ пожелал юбиляру здоровья, благополучия и вдохновения.

Как Путин поздравил Александра Галибина с юбилеем

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста РФ, актера и режиссера Александра Галибина. Соответствующие слова российского лидера были опубликованы на сайте Кремля.

В послании Путин отметил многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску деятеля культуры.

«Уважаемый Александр Владимирович! Примите поздравления с 70-летним юбилеем. Щедрый многогранный талант и постоянное стремление к творческому поиску помогли вам добиться заслуженного признания в актерской и режиссерской профессии, на организаторском и наставническом поприще, создать коллекцию ярких, запоминающихся театральных и киноработ, успешно реализовать целый ряд телевизионных, культурно-просветительских, детских проектов», — отмечено в обращении.

Также президент РФ пожелал Галибину здоровья, благополучия и вдохновения.

Александр Галибин родился 27 сентября 1955 года в Ленинграде. Творчеству он посвятил более 40 лет жизни. За это время артист исполнил свыше ста ролей на экране и на театральной сцене. В 2023 году он был удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства за вклад в развитие отечественного детского кино.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин присвоил балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману звания заслуженных артистов России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

