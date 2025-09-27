Кира Найтли отказалась возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 14 0

Актриса заявила, что уже не помнит, чем завершилась история ее героини.

Почему Найтли не будет сниматься Пиратах Карибского моря

Фото: www.globallookpress.com/Supplied by FilmStills.net

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Британская актриса Кира Найтли отказалась возвращаться к роли Элизабет Суонн во франшизе «Пираты Карибского моря». Об этом пишет газета The New York Post.

Актриса заявила, что уже не помнит, чем завершилась история ее героини. Более того, не было никаких разговоров о возобновлении съемок.

«Что с ней произошло? Это было очень давно, я даже не помню, что случилось. Так что не совсем уверена, куда она должна идти дальше. Наверное, она должна быть пиратом», — говорит Найтли.

Вместе с актерами Орландо Блумом и Джонни Деппом Найтли сыграла в первых трех частях фильма, которые были выпущены в 2003, 2006 и 2007 годах. На момент выхода первой картины британской актрисе было всего 18 лет.

Орландо Блум ранее говорил, что для успешной реализации новой части «Пиратов Карибского моря» нужно воссоединить всех оригинальных актеров. Однако Найтли для себя решила, что возвращаться к съемкам картины не будет. Причиной этому она назвала высокую нагрузку на других проектах.

Также британка призналась, что участие в этом проекте сказалось на ее психическом здоровье. В 2018 году она призналась, что ей поставили диагноз «посттравматическое стрессовое расстройство», когда ей было 22 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актриса Лили Джеймс обратилась к стоматологу из-за вейпа.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

21:57
Кира Найтли отказалась возвращаться к съемкам «Пиратов Карибского моря»
21:41
Лавров: США сохраняют стремление на честный диалог с Россией
21:32
Лавров: западные журналисты не пытаются узнать правду о событиях в Буче
21:08
Лавров прокомментировал инцидент с беспилотниками в Польше
20:54
Лавров заявил о невозможности Украины вернуться к границам 2022 года
20:39
Лавров: любая агрессия против России получит решительный отпор

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео