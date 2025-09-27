Лавров: Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии

Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла», — уточнил он.

Лавров также подчеркнул, что в 2025 году в Москве и Пекине прошли масштабные торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы — 9 мая в России и 3 сентября в Китае. Эти события сопровождались военными парадами, символизирующими решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии, а также значимый вклад Китая в поражение японского милитаризма.

Также Лавров отметил, что совместные действия стран для достижения Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах стали итогом создания ООН.

«Принципы устава организации ООН служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности», — добавил политик.

Кроме того, министр иностранных дел дополнил, что для достижения мирного неба над головой главы государств должны соблюдать принципы Устава ООН.

«Однако на практике все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам», — указал глава МИД РФ.

