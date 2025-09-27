Лавров: Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 21 0

Такое заявление политик сделал заявление на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Фото, видео: © РИА Новости/Ольга Ландер; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи (ГА) Организации Объединенных Наций (ООН).

«Мы свято чтим память о боевом братстве со всеми союзниками, кто тогда был на стороне правды в борьбе с силами зла», — уточнил он.

Лавров также подчеркнул, что в 2025 году в Москве и Пекине прошли масштабные торжественные мероприятия, приуроченные к Дню Победы — 9 мая в России и 3 сентября в Китае. Эти события сопровождались военными парадами, символизирующими решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии, а также значимый вклад Китая в поражение японского милитаризма.

Также Лавров отметил, что совместные действия стран для достижения Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах стали итогом создания ООН.

«Принципы устава организации ООН служат ярким маяком международного сотрудничества. Они воплощают многовековой опыт сосуществования государств и полностью сохраняют свое значение в эпоху многополярности», — добавил политик.

Кроме того, министр иностранных дел дополнил, что для достижения мирного неба над головой главы государств должны соблюдать принципы Устава ООН.

«Однако на практике все выглядит иначе. Повсеместные грубые нарушения принципа суверенного равенства государств подрывают саму веру в справедливость, ведут к кризисам и конфликтам», — указал глава МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Лавров и премьер-министр Судана обсудили военно-политический кризис в республике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

20:29
Лавров предупредил ООН о риске «дворцового переворота»
20:15
Лавров: Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии
20:06
Лавров заявил об угрозе третьей мировой войны из-за риторики НАТО
20:00
Лавров заявил о попытках разделить мир на «сад» и «джунгли»
19:52
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
19:47
Лавров: Россия открыта к переговорам с Украиной

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео