Стартовало запрошенное Россией экстренное заседание СБ ООН по теракту в ЛНР

Киевский режим атаковал учебное заведение в ночь на 22 мая.
Экстренное заседание Совета Безопасности ООН по Украине, запрошенное Россией после удара ВСУ по колледжу и общежитию в Старобельске в ЛНР, стартовало в штаб-квартире организации в Нью-Йорке.
Ранее пресс-секретарь постоянного представителя РФ при ООН Евгений Успенский заявил, что заседание пройдет в пятницу, 22 мая. Позже стало известно, что оно начнется в 22:00 мск.
Атака ВСУ на общежитие в ЛНР
В ночь на 22 мая киевские боевики атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа педагогического университета в ЛНР. В своих комнатах в этот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «теракт».
В республиканском Минздраве заявили, что в результате ударов пострадали 39 человек, 6 погибли. Под обломками могут находиться до 15 детей. В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник объявил о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации.
