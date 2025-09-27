Россия остается открытой к переговорам с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) страны на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Россия, как не раз подчеркивал президент Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта. Безопасность России и ее жизненные интересы должны быть надлежащим образом гарантированы», — отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он также указал, что права русскоязычных людей, проживающих на территории Украины, должны быть восстановлены в полном объеме.

«На этой основе мы готовы вести речь о гарантиях безопасности Украины», — подчеркнул Лавров.

Однако на текущий момент ни Украина, ни Европа не проявляют готовность договариваться «по-честному».

