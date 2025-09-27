Лавров: Россия открыта к переговорам с Украиной

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 39 0

Киев же не проявляет готовность договариваться «по-честному».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия остается открытой к переговорам с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) страны на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Россия, как не раз подчеркивал президент Путин, с самого начала была и остается открытой к переговорам по устранению первопричин конфликта. Безопасность России и ее жизненные интересы должны быть надлежащим образом гарантированы», — отметил глава внешнеполитического ведомства РФ.

Он также указал, что права русскоязычных людей, проживающих на территории Украины, должны быть восстановлены в полном объеме.

«На этой основе мы готовы вести речь о гарантиях безопасности Украины», — подчеркнул Лавров.

Однако на текущий момент ни Украина, ни Европа не проявляют готовность договариваться «по-честному».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

20:29
Лавров предупредил ООН о риске «дворцового переворота»
20:15
Лавров: Россия свято чтит память о боевом братстве в борьбе с нацизмом Германии
20:06
Лавров заявил об угрозе третьей мировой войны из-за риторики НАТО
20:00
Лавров заявил о попытках разделить мир на «сад» и «джунгли»
19:52
ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
19:47
Лавров: Россия открыта к переговорам с Украиной

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
«Судный день. Пятница, 13 ноября 2026-го»: наступит ли конец света в этом году
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео