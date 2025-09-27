Публичная дипломатия: Лавров прокомментировал слова Трампа о «бумажном тигре»

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев

Президент США использовал такое выражение по отношению к России после своего выступления на Генассамблее ООН.

Лавров о словах Трампа про бумажного тигра

Фото: Reuters/Ken Cedeno

Лавров: Трамп больше не считает Россию бумажным тигром

Президент США Дональд Трамп больше не считает Россию «бумажным тигром». Его слова являются проявлением публичной дипломатии. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после своего выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН).

«Через день президента Трампа спросили, считает ли он Россию по-прежнему „бумажным тигром“, и он ответил отрицательно», — заявил дипломат.

По словам Лаврова, по этой причине нет никакой необходимости комментировать каждый термин в риторике. Кроме того, министр отметил, что в публичной дипломатии находят применение самые разные способы, инструменты и приемы.

Президент США выступил на Генеральной ассамблее ООН 23 сентября. После этого глава Белого дома назвал Россию, похожей на «бумажного тигра», так как, по его мнению, военные действия на Украине можно было завершить меньше, чем за неделю. Однако позже Трамп заявил, что больше никогда не употребит данное выражение по отношению к кому-либо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам Сергея Лаврова, США сохраняют стремление на честный диалог с Россией.

