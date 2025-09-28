Хвостатая охрана: Лаврова на пресс-конференции в ОНН сопроводила овчарка

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 45 0

Пес периодически «ободрительно подавал голос».

Какое животное охраняло Лаврова в ООН

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Захарова: пресс-конференцию Лаврова в ООН охраняла немецкая овчарка

Немецкая овчарка охраняла министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время пресс-конференции, которую он давал после своего выступления на 80-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Пресс-конференцию Сергея Лаврова в ООН охранял песель, который периодически ободрительно подавал голос», — поделилась дипломат.

Собака, судя по снимку, находилась с журналистами в одном зале.

В ходе пресс-конференции Лавров затронул множество тем, среди которых и отношения Москвы и Вашингтона, и недавние провокации с участием якобы российских беспилотников. По его словам, в данных инцидентах замешан Киев. Кроме того, Украина осуществляет все «пакости» против России при поддержке Великобритании, которая уже долгие годы участвует в агрессивных действиях против РФ.

В то же время глава МИД предостерег страны Европы от нарушения воздушного пространства России. Если же подобное случится, по словам Лаврова, виновные «очень серьезно пожалеют».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров заявил о попытках разделить мир на «сад» и «джунгли».

