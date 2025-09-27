Лавров заявил о попытках разделить мир на «сад» и «джунгли»

Лавров заявил о попытках разделить мир на своих и чужих

Корень мировых проблем — это деление мира на «сад» и «джунгли». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 80-й сессии Генассамблеи ООН. По его словам, грубое пренебрежение принципом равенства ряда государств подрывает доверие к международному праву и ведет к новым кризисам.

«Корень проблем — непрекращающиеся попытки разделить мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на «цветущий сад» и «джунгли», на тех, кто «за столом» и кто «в меню». На избранных, которым дозволено все, и остальных, кто почему-то обязан обслуживать интересы «золотого миллиарда», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что Устав ООН задумывался как «яркий маяк сотрудничества», и его принципы должны соблюдаться всеми странами без исключения.

«Дело лишь за тем, чтобы все без исключения государства-члены (ООН. — Прим.ред.) соблюдали эти принципы — во всей их полноте, совокупности и взаимосвязи. На практике, однако, все выглядит иначе», — отметил министр.

