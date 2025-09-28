Человек погиб при столкновении автомобиля с пассажирским поездом в Дагестане

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 23 0

Причины аварии пока не установлены, проводится прокурорская проверка.

Человек погиб при столкновении машины с поездом в Дагестане

Фото: Telegram/Южная транспортная прокуратура/prokutp

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом Москва — Дербент на железнодорожном переезде станции Манас Северо-Кавказской железной дороги (Дагестан). В результате аварии один человек погиб. По данным источника 5-tv.ru, это водитель машины, спасти его не удалось. Инцидент не повлиял на движение транспорта в районе, о задержках не сообщается.

Представители Южной транспортной прокуратуры в официальном Telegram-канале заявили, что по факту ДТП организована проверка. На место происшествия выехал исполняющий обязанности Махачкалинского транспортного прокурора. Причины происшествия пока не известны, специалисты устанавливают все обстоятельства столкновения.

«Махачкалинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сказано в публикации

Ранее, писал 5-tv.ru, в Нижнем Новгороде произошло массовое ДТП с участием шести автомобилей и кареты скорой помощи. В салоне одной из пострадавших машин находился младенец.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Наступает плодотворное время: астропрогноз для всех знаков зодиака на окт...

Последние новости

3:12
В Москве загорелся собачий приют: 13 животных погибли, один человек пострадал
2:50
Человек погиб при столкновении автомобиля с пассажирским поездом в Дагестане
2:39
Российские средства ПВО за час до полуночи уничтожили 17 украинских БПЛА
2:23
«Рой беспилотников»: в немецком МВД сообщили о росте угроз на севере страны
2:06
«Нарцисс и лгун»: Любовь Виролайнен рассказала о разводе с Плотниковым
1:40
Окно для диалога: Лавров подвел итоги своего пребывания на Генассамблее ООН

Сейчас читают

«Будет много женихов»: Дмитрий Богдан о том, где девушкам искать любовь
Умер актер из сериала «Тайны следствия» Александр Иовлев
Просилась поговорить с «Алисой»: Галыгин обеспокоен увлечением детей ИИ
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео