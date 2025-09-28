«Стамбульский мост» приковал внимание всего мира

От него зависит будущее «Арктического экспресса».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Внимание всего мира сейчас приковано к «Стабульскому мосту». Так называется грузовое судно, большое, на пять тысяч контейнеров, которое 20 сентября отправилось из крупнейшего в мире порта китайского Нинбо-Чжоушань в британский Феликстоу. А внимание к нему объясняется тем, что плывёт оно по северному маршруту, то есть через Арктику.

Добраться рассчитывает всего за 18 суток, что в разы быстрее, если бы маршрута через Суэц и Гибралтар или через мыс Доброй надежды вокруг Африки. И от того, как пройдёт его путешествие зависит, заработает ли весь «Арктический экспресс», так владельцы контейнеровоза назвали свой проект скоростной доставки грузов из Азии в Европу мимо наших берегов.

Для прохода дальнобойщиков надо нанимать ледоколы, но эти траты с лихвой покрываются экономией на топливе и аренде складов. Дело в том, что «Стамбульский мост» везет товары к рождественским распродажам. И если бы плыл как всегда, попал бы в пробку на разгрузку, а так прибыл первым. Раз-раз и свободен.

Можно сказать, Россия приближает Рождество для Европы. В отличие от, вы удивитесь, поляков, которые под предлогом недавних учений «Запад 2025» перекрыли границу с Белоруссией. В том числе препятствуя транзиту китайских товаров по железной дороге и в фурах. На Северном морском пути, такие препятствия, естественно, не возможны. Мы только за развитие этого маршрута, который и так увеличивает объёмы грузов с каждым годом.      

Ключевую роль в развитии Севморпути играют атомные технологии. Караваны проводят новейшие атомные ледоколы проекта 22220, типа «Арктика». Из серии уже четыре на линии. У них ширина 34 метра как раз под размер самых ходовых газовозов и контейнеровозов.

Но самым мощным станет ледокол «Россия» проекта «Лидер», который ещё строится. Шириною 48 метров, способный преодолевать льды толщиной свыше четырёх метров. Атомные технологии демонстрируют колоссальные экологические преимущества: дизель-электрический ледокол сжигает до трёх тонн топлива в час, тогда как ядерный реактор расходует всего 45 граммов уранового топлива в сутки.

Мы на пороге по-настоящему революционного прорыва. На завершившейся в Москве «Мировой атомной неделе» президент РФ Владимир Путин анонсировал запуск к 2030 году первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом. И мы готовы делиться этой технологией будущего.

«Испытания всего спектра передовых материалов для замкнутого цикла планируются на базе Международного центра исследований. Он формируется в Ульяновской области, в России. И мы приглашаем учёных из разных стран к сотрудничеству в развитии технологий, которые открывают новую, без всякого преувеличения, новую эпоху в атомной энергетике», - заявил Владимир Путин.

Форум собрал представителей 118 стран. Был, кстати, и  глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, он вот уже третий год отказывается говорить, кто обстреливает Запорожскую АЭС на нашей территории. Но хоть на форумы ездит.

Новые технологии проникают даже в самые консервативные сферы. Так, например, о необходимости цифровизации правосудия заявил новый председатель Верховного Суда Игорь Краснов. Выступая на утверждении в Совете Федерации, он заявил: «Мы все уже живём в цифровой среде» и отметил что современные технологии снизят нагрузку на судей.

Вместо него Генпрокуратуру возглавил Александр Гуцан, тоже опытный государственник, занимал пост полпреда президента в Север-Западном федеральном округе. Он также, поимо прочих задач, акцентировал внимание на использовании нейросетевого инструментария в работе прокуратуры. Естественно, отечественного.

