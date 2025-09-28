Искусственные артисты: ИИ позволяет воссоздавать голоса и образы знаменитостей

ИИ превращает голоса звезд шоу-бизнеса в инструмент для мошенников

В США воскресили певицу Уитни Хьюстон. В очередной раз. Вместе с симфоническим оркестром выступает ее оцифрованный, очищенный искусственным интеллектом голос. Первый концерт в Цинциннати — зрители в восторге. Как будто забыли, что буквально в прошлом году Хьюстон уже выступала, но в виде голограммы. Но тогда голос был просто с пленки, а теперь искусственный интеллект позволяет создавать звуковые вариации и действительно петь. Имитация все убедительнее, а от артиста остается только имя.

На фоне таких технологических экспериментов с бессмертием, 40-летие российской группы «Чайф» выглядит как привет из каменного века. Они до сих пор хранят ту самую советскую кофемолку, в которой вместо кофе заваривали чай на репетициях, и это дало название группе «Чайф». Эти уральские рокеры никогда не пытались казаться, они не страдают от звездной болезни и не гонятся за вечной молодостью.

Свой музыкальный стиль они определяют как «современное народное творчество». Он объединяет рок-н-ролл с регги, фолк-роком и авторской песней. Но главное — это не стиль, а отношение. Вот уже 40 лет они поют для себя, для друзей, потом для детей друзей, а теперь уже и для внуков. О вечном, но человеческими словами. «Поплачь о нем, пока он живой», «Вашей маме снова 17», «Аргентина-Ямайка» — все это паззлы культурного кода каждого россиянина. И конечно вот это вневременное и внепространственное «Ой-е», которое с каждым разом поется с тем настроением, которое есть здесь и сейчас. Объяснил нам этот феномен в эксклюзивном интервью лидер и основатель группы «Чайф» Владимир Шахрин.

«Я очень люблю эту песню. Она простая до невозможности. И она, как птица Феникс, просто возрождается на каждом концерте, играешь ее заново. То есть я никогда не делал усилий для того, чтобы ее сыграть, потому что ты историю, ты переживаешь и армейского друга. Каждый раз вспоминаешь сегодня одного, завтра другого, третьего. И ты представляешь кого-то из своих друзей, у кого условная Галя сегодня там написала записку и ушла к маме. Ну и вот это желание, чтобы поймал, знакомым раздал поделиться чем-то с миром. Потому что, когда ты что-то отдаешь, тебе становится гораздо легче», — сказал Владимир Шахрин.

Группа остается верна принципу, который сформулировал сам Шахрин так: «Нам по-прежнему нравится просто быть парнями с гитарами». Может от того они и не променяли свой Свердловск-Екатеринбург ни на Москву, ни на Питер. «Чайф» — это феномен искренности в мире цифровых копий. Парадокс нашего времени в том, что пока одни пытаются воскресить голоса ушедших звезд с помощью технологий, другие создают новую реальность, где искусственный интеллект может вложить в уста любой знаменитости любые слова.

Что это означает для самих артистов, для понятия авторства, и главное — для нас, зрителей и слушателей, которые должны различать, где правда, а где искусная подделка? Об этом рассказал корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Ни капли искренности, ни слова правды. Все эти ролики — творение искусственного интеллекта. Артикуляция, жесты, мимика, голос — подделка. Привет от звезды — новый тренд. Популярные сегодня и давно почившие.

Говорят все, что вздумается автору и заказчику. В любых декорациях. В любом костюме. Официально и не очень. За полторы тысячи рублей, пять или пятнадцать. Новая серая сфера многомиллионного бизнеса, где зарабатывают на популярности и вообще не соблюдают никаких законов и правил.

«Судиться с дипфейком в России пока непонятно как. Артистам не хотелось бы, чтобы их лица везде мелькали. Мало ли что там могут их лица сказать. Потом докажи, что это не ты», — рассказал основатель и руководитель продюсерского центра Станислав Соколов.

В социальных сетях без труда находим объявление. Звоним. Узнаем детали, расценки. Ролик до пятнадцати секунд — полторы тысячи рублей. Текст — любой. Звезда — на выбор.

Никакой политики. Заказываем исключительно юмористический ролик. В качестве звезды выбираем известного дрессировщика Эдгарда Запашного.

Распознать фейк практически невозможно — прическа, цепочка, движение рта, глаза, образ в целом. Нейросеть сделала все идеально. Встречаемся с реальным Запашным.

«То, что вы мне сейчас показываете, уже вызывает у меня и восторг, и ужас одновременно. Действительно прекрасно подделанная копия. Кстати, перешлите мне это!» — оценил дрессировщик, народный артист РФ, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Ужасает знаменитого дрессировщика мысль о том, что подобное могло попасть в сеть. Потом долго пришлось бы доказывать, что в политику идти не собирается, тем более в других странах. А его образ нагло использовали. Причем совсем не в юмористических целях. Да и какой же тут юмор? Чистейшая провокация.

«В нашей стране нужно разработать закон, формирующий маркировку того, что происходит на экране», — сказал Эдгард Запашный.

Маркируем: видео — искусственное! А за ответом на вопрос, как распознать подделку, обращаемся к IT-специалисту. Он подробно рассматривает видеоролики и развенчивает почти каждую фальшивку. Внимание к деталям.

«Можно обратить внимание на задний фон. Довольно странные бруски на двери. И ступеньки выглядят, как будто у него тут вырез, а тут — выступ», — отметил специалист по нейросетям Асхар Рыжов.

На детали теперь пристально обращают внимание и сами звезды. С лидером группы «Агаты Кристи» Вадимом Самойловым мы решили сыграть в «угадай реальность» и предложили определить, где сгенерированный ролик, а где — настоящий. На видео — коллеги по шоу-бизу, известные артисты.

«При детальном изучении, если задаться целью, можно всегда определить. Это может быть и настоящее. Может быть настоящее видео», — сказал основатель и лидер рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Не угадал ни одного.

«Со временем все равно возникнет маркировка контента, потому что тот же интеллект, который все это создал… Другая его часть может определить, что да, это создано мною», — добавил Вадим Самойлов.

Коммерческий успех тех, кто генерирует подобное, — не только в коротких видеопоздравлениях. Чаще всего образы и голоса артистов и публичных людей используют в рекламе или озвучке. А это уже совсем другие деньги. И совсем другая ответственность.

«Когда мы садимся в одной из авиакомпаний, слышим голос какого-нибудь Гарика Харламова, просто так использовать его голос, конечно, не могут. А это я к тому говорю, что в реальном бизнесе эта история абсолютно коммерческая», — объяснил кандидат юридических наук Михаил Алексеев.

Вот и «фальшивые» звезды продают все — от онлайн-казино и алкоголя до платьев. Певец Прохор Шаляпин недавно стал амбассадором небольшого интернет-магазина. Не выходя из дома.

«Удивление и легкий страх. Потому что моим голосом можно сказать, получается, все, что угодно», — сказал Прохор Шаляпин.

На всякий случай уточняем — на этих кадрах настоящий Шаляпин?

«Я это или не я? Давайте спросим пенсионеров района», — рассмеялся певец.

Еще большую капитализацию генераторам искусственного контента приносят откровенно незаконные схемы. От имени звезды, например, можно напрямую обмануть людей — просто выманить деньги. Известная певица Наталья Власова недавно сама стала жертвой. Да-да, ей позвонил искусственный интеллект.

«Мне звонил „генерал ФСБ“ типа. И выглядел как какой-то с внешностью актера», — поделилась Наталья Власова.

И снова уточняем. На ваших экранах — настоящая Наталья Власова. И наша съемочная группа тоже настоящая.

«Я уже думаю, может, вы — дипфейк. Я вот стою с вами разговариваю. А вы существуете или нет?» — предположила певица.

Существует ответственность. И это важно. Интеллект хоть и искусственный, но управляется пока все еще живым человеком. Задачи ставит программист. А конечный продукт — видеоролик — исполнить просит конкретный заказчик. Отвечать в случае нарушения закона будут оба.

Вот те же нейросети пару лет назад, на своей заре, и вот сейчас. Прогресс ненавязчиво подталкивает к вопросу: а что будет через пять или десять лет?

И тут хрестоматийное: а если нет разницы, зачем вообще платить звездам? Искусственная музыка, такой же сгенерированный артист. На любой вкус. Но работающий абсолютно по заданному алгоритму. Без скандалов, эксцессов, неожиданностей и причуд, пока еще так высоко оплачиваемых.

А к тому времени и законодательно доведут до искусственного ума — урегулируют все. И это может быть началом нового глобального явления — звездопада переоцененных артистов. А настоящие останутся при любом развитии интеллекта.