Приехали пораньше: молдаване выстроились в очереди, чтобы проголосовать на двух участках в РФ

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Граждане республики, пытаясь себя подбодрить в дождливое утро, решили исполнить песню «Катюша».

Граждане Молдавии пришли на парламентские выборы в Москве

Молдаване выстроились в очереди, чтобы проголосовать на двух участках в РФ. Они расположены в посольстве и консульском отделе республики в Москве. Граждане республики, пытаясь себя подбодрить в дождливое утро, начали исполнять песню «Катюша». В беседе с 5tv.ru они поделились своим отношением к действующей власти Молдавии.

«Такой человек не должен быть там. Ее надо выгнать из страны (речь про президента Молдавии Майю Санду. — Прим.ред.)», — сказал один из мужчин.

Другой гражданин Молдавии пришел на участок рано утром из опасений, что бюллетени закончатся. По его мнению, действующие власти страны не заботятся о народе. Он уверен в том, что Кишинев делит их на «первосортных» и «второсортных» людей.

Такого же мнения придерживается гражданка Молдавии, которая также пришла на выборы в Москве.

«Граждане Молдавии, которые живут в России уже не первый год ощущают и понимают, что для нынешних властей (Молдавии. — Прим ред.) мы являемся не самыми, мягко говоря, важными гражданами. Происходит деление на «наших» и «ваших», — сказала женщина.

Ранее в воскресенье в Молдавии стартовали парламентские выборы. Голосование началось в 07:00 утра по местному времени (совпадает с московским) и продлится до 21:00.

В рамках организации выборов было открыто 2274 участка, из которых 1961 расположен внутри страны. Особые меры предприняты для избирателей, проживающих на левобережье Днестра — для них созданы 12 специализированных участков. Кроме того, 301 избирательный участок работает за границей. При этом в России позволили открыть всего лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Ранее, писал 5-tv.ru, Санду заявила о готовности правящей партии к альянсу с проевропейскими силами.

