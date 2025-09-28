«Важна роль родителя»: психолог о формировании привычки убираться у детей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 25 0

В годовалом возрасте малышу необходим активный контроль со стороны мамы.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Психолог Таранова: врожденной потребности у ребенка в чистоте нет

Формировать привычку к чистоте у детей можно с годовалого возраста. Подробнее об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала психолог Ирина Таранова.

По ее словам, для раннего развития ребенка абсолютно подходит такое воспитание, поскольку оно закладывает базу для последующих факторов поведения.

«Это нормально, в этом нет ничего ужасного или противоречащего принципам воспитания. Возможно, ребенок еще не полностью осознает, что это такое, но постепенно он будет понимать, что это действие, завершающее после игры, и научится более осознанно убирать игрушки», — отметила специалист.

При этом в данном вопросе нужно учитывать возраст ребенка, поскольку для каждого из этапов его становления он может выполнять задачи разного уровня сложности, а некоторые для него по-прежнему будут недоступны.

«В год ребенок может взять игрушку, немножко ее перенести в пространстве и положить в коробочку. Здесь нет никаких сложных задач, которые ему были бы недоступны. То есть нет сортировки, например, машинки в одну, мягкие игрушки в другую, детали конструкторов в третью коробочку. Постепенно ребенок будет расти, у него будут появляться новые и более сложные задачи, которые ему будут доступны при той же самой уборке», — пояснила эксперт.

На помощь ребенку необходимо прийти его родителям, которые на личном примере покажут малышу, как надо правильно выполнять различного рода действия.

«Здесь очень важна роль родителя. Во-первых, это личный пример, если ребенок видит, что родитель убирается, то будет понимать, для чего это нужно. А если это будет требование, которое есть только для ребенка, то это может быть непонятно», — подчеркнула Ирина.

Однако, как объяснила психолог, врожденной потребности у ребенка убираться нет, поэтому привычку к чистоте нужно формировать со стороны взрослых. Другой момент, который стоит учитывать, — это участие мамы.

«Чем старше ребенок будет становиться, тем меньше участия мамы. В год мама вовлечена в то, что происходит с ребенком, она ему помогает, комментирует действия, говорит, что необходимо сделать. В последующем такого контроля будет меньше», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Прорыв у Тельцов, проблемы у Близнецов: гороскоп для всех знаков на октяб...

Последние новости

13:31
Песков: положение и переговорная позиция Украины ухудшаются ежедневно
13:15
«Устроили истерику»: зачем Европа разгоняет милитаристскую волну из-за «российских» дронов
12:56
«Важна роль родителя»: психолог о формировании привычки убираться у детей
12:46
В ПМР открыли всего 12 избирательных участков для выборов в парламент Молдавии
12:31
В Кремле заявили о готовности Путина встретиться с Трампом в Москве
12:30
«Грязная избирательная кампания»: мэр Кишинева о парламентских выборах в Молдавии

Сейчас читают

«У нас в семье запрещено»: Лариса Долина поделилась секретом воспитания внучки
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 сентября, для всех знаков зодиака
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
Судный день 13 ноября 2026 года — наступит ли конец света
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео