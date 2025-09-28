Московские театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов СВО

Столичные театры и культбригада Москонцерта поддерживают бойцов специальной военной операции и их семьи. Об этом Сергей Собянин написал в своем канале в мессенджере MAX.

Артисты поднимают бойцам настроение, помогают пережить тяжелые моменты. Часто они выступают перед детьми на новых территориях и в пунктах временного проживания.

«Культбригада — самый важный проект Москонцерта. С 2022 года наши артисты выезжают с программами в зону боевых действий, на погранзаставы, в госпитали и военные части по всей стране», — рассказал Мэр Москвы.

В этом году состоялось 20 выездов культбригады Москонцерта. Всего с начала ее деятельности было организовано более 1,1 тысячи мероприятий, зрителями которых стали свыше 155 тысяч человек.

Московские артисты также занимаются сбором и доставкой гуманитарной помощи, берут шефство над детьми, потерявшими родителей.

Этим летом труппы «Ведогонь-театра» и Театра имени Моссовета привозили спектакли в Курскую и Белгородскую области. Историко-этнографический театр показал в Крыму амурскую сказку «Спроси свое сердце».

В планах культбригады Москонцерта — выезд в Геническ и образовательный центр «Меганом». Кроме того, в октябре состоится большой выезд на погранзаставы и в пункты мобилизации Дальнего Востока.

