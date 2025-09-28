«Процесс идет пару лет»: лидер партии «Шанс» про запугивание граждан в Молдавии

Политик Лунгу: власти Молдавии боятся голосов из Приднестровья

Власти Молдавии опасаются голосования граждан страны, проживающих за границей. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал лидер партии «Шанс» в Молдавии Алексей Лунгу.

По словам политика, проблема проходящих парламентских выборов в Молдавии более комплексная, чем разница в количестве избирательных участков, открытых на западе и на востоке.

«Кроме тех пар участков, которые открыли в России и в Белоруссии, есть проблема и того числа участков, которые были открыты в Приднестровье», — заметил собеседник.

Алексей отметил, что сложившаяся ситуация с запугиванием граждан Молдавии длится на протяжении нескольких лет.

«Этот процесс идет уже пару лет. Поэтому вопрос крайне актуальный. Это еще раз показывает, что власть боится потерять свое кресло», — сказал он.

Собеседник напомнил о том, что за последние два года было закрыто множество Telegram-каналов в стране, что он связал с неугодностью действующей партии в Молдавии.

«Так что борьба с оппозицией — это не только снятие партий с выборов или исключение отдельных партий из некоторых блоков», — подчеркнул Алексей.

К тому же Лунгу уверен, что находящаяся у власти партия PAS («Действие и солидарность») боится голосов на востоке, в Приднестровье, в Гагаузии. Уверенность действующему президенту Молдавии Майе Санду придают, считает политик, не столько страны Европы, сколько деление людей на своих и на чужих и признание многих несогласных с ее позицией противными обществу.

Парламентские выборы начались в Молдавии 28 сентября. Избирательные участки в стране заработали в 07:00 утра, время совпадает с московским, и будут открыты до 21:00. В рамках организации выборов функционируют 2274 участка, из которых 1961 находятся внутри страны.

Особые меры предприняты для избирателей, которые живут на левобережье Днестра — для них создали 12 специализированных участков. Также известно, что 301 участок открыт и работает за пределами страны для возможности проголосовать гражданам, которые находятся за рубежом. Общий тираж бюллетеней составил 864,3 тысяч экземпляров. По текущим данным, явка на парламентских выборах превысила 40%.

