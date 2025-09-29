В России предложили ввести страхование от утечек данных

В России появится новый вид страхования. Как пишут «Известия», жители страны смогут обезопасить себя от утечек персональных данных.

Сейчас определить размер ущерба может только суд. И подобные иски к рассмотрению принимают. Но реальных компенсаций добиваются единицы. Причем, как правило, эти суммы не превышают пять тысяч рублей.

Ввести гарантированные выплаты теперь предлагают всем пострадавшим. При этом авторы инициативы уверены — нужно усилить борьбу и с нелегальным использованием этих данных. По некоторой информации, за год число утечек выросло на 60%.

