«Спасибо за поддержку»: Егор Крид обратился к Джейсону Деруло

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 17 0

Певец удивлен, что американский коллега повторил его танцевальный номер.

Егор Крид обратился к Джейсону Деруло с благодарностью

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Российский исполнитель Егор Крид не скрывает своей радости после того, как американский певец Джейсон Деруло повторил один из его «знаковых» концертных эпизодов в Санкт-Петербурге.

В конце августа на концерте в «Лужниках» Крид поцеловал танцовщицу во время выступления — номер, вызвавший осуждение публики и даже скандал с главой Лиги Безопасного Интернета Екатериной Мизулиной. Неожиданно спустя время Деруло показал на своей площадке схожий танец, а затем еще и включил трек Крида «Мало» и даже передал ему привет.

Егор отметил необычную ситуацию: обычно российские артисты вдохновляются зарубежными, а тут все наоборот. Он искренне порадовался:

«Часто говорят, что российские артисты вдохновляются зарубежными, но уникальность в том, когда происходит наоборот! Уровень, когда зарубежные артисты повторяют твой номер! Хотя не повторяют, а делают постановку под мой трек! Спасибо за поддержку, Джейсон Деруло! Приятно удивлен», — признался Крид.

Поклонники, в свою очередь, поздрапвили его с успехом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что американский рэпер Xzibit даст сольные концерты в Москве и Петербурге в декабре.

Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

