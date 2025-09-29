Шор заявил о намерении оппозиции обжаловать результаты выборов в Молдавии

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

По его словам, до 20% избирателей запугали, чтобы они не вышли голосовать.

Молдавская оппозиция обжаловать результаты выборов

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Шор: молдавская оппозиция обжаловать результаты выборов

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 29 сентября в эфире федерального телеканала объявил о том, что оппозиционные партии Молдовы будут обжаловать результаты парламентских выборов. По его словам, выборы в стране фактически не состоялись — это было «назначение», а не честное волеизъявление граждан.

Шор также подчеркнул, что некоторые оппозиционные партии были несправедливо устранены еще до выборов — их просто не допустили к участию. Кроме того, он призвал поддержать возможные протесты в ближайшие дни, чтобы выразить недовольство результатами голосования.

«Это были вчера не выборы, а назначение. Да, мы, очевидно, будем обжаловать все результаты», — сказал он.

Оппозиция собирается обратиться в международные организации, чтобы привлечь внимание к нарушениям и добиться пересмотра итогов. В ближайшее время будет обсужден план дальнейших действий, направленных на защиту политических прав и возвращение справедливости в избирательный процесс.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на парламентских выборах в Молдавии было зафиксировано 236 нарушений.

