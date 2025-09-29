Il Giornale d’Italia: на выборах в Молдавии были фальсификации

На парламентских выборах 28 сентября в Молдавии зафиксированы многочисленные нарушения, в том числе на избирательных участках в Европе. Об этом сообщает Il Giornale d’Italia.

Участки в Италии, Франции, Германии и Румынии вызвали особое внимание: уже через час после открытия урны были практически переполнены, несмотря на официально заявленную явку. Это вызвало подозрения о масштабных фальсификациях.

По информации издания, наблюдателей и представителей прессы на европейских участках сознательно ограничивали, что подрывает доверие к прозрачности голосования.

Также выявлены случаи многократного голосования одних и тех же лиц, а для транспортировки избирателей в Австрии, Чехии и Румынии использовались автобусы, нанятые правящей партией «Действие и солидарность».

Кроме того, на выборах отмечено участие представителей молдавских спецслужб, что дополнительно усиливает сомнения в честности процедуры.

По данным Центризбиркома Молдавии, всего зафиксировано 236 нарушений: повреждения бюллетеней, незаконная агитация, вынос бюллетеней с участков, коррупционные подозрения и препятствия работе избирательных органов.

Оппозиция во главе с экс-президентом Игорем Додоном уже подала жалобы и требует пересмотра результатов через ЦИК, суды и Конституционный суд, утверждая о масштабных манипуляциях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шор заявил о намерении оппозиции обжаловать результаты выборов в Молдавии.

