В Италии сообщили о фальсификациях на выборах в Молдавии и на избирательных участках в Европе

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Также среди нарушений были выявлены случаи многократного голосования одних и тех же лиц.

Фальсификации на выборах в Молдавии на участках в Европе

Фото: Вадим Денисов/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Il Giornale d’Italia: на выборах в Молдавии были фальсификации

На парламентских выборах 28 сентября в Молдавии зафиксированы многочисленные нарушения, в том числе на избирательных участках в Европе. Об этом сообщает Il Giornale d’Italia.

Участки в Италии, Франции, Германии и Румынии вызвали особое внимание: уже через час после открытия урны были практически переполнены, несмотря на официально заявленную явку. Это вызвало подозрения о масштабных фальсификациях.

По информации издания, наблюдателей и представителей прессы на европейских участках сознательно ограничивали, что подрывает доверие к прозрачности голосования.

Также выявлены случаи многократного голосования одних и тех же лиц, а для транспортировки избирателей в Австрии, Чехии и Румынии использовались автобусы, нанятые правящей партией «Действие и солидарность».

Кроме того, на выборах отмечено участие представителей молдавских спецслужб, что дополнительно усиливает сомнения в честности процедуры.

По данным Центризбиркома Молдавии, всего зафиксировано 236 нарушений: повреждения бюллетеней, незаконная агитация, вынос бюллетеней с участков, коррупционные подозрения и препятствия работе избирательных органов.

Оппозиция во главе с экс-президентом Игорем Додоном уже подала жалобы и требует пересмотра результатов через ЦИК, суды и Конституционный суд, утверждая о масштабных манипуляциях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Шор заявил о намерении оппозиции обжаловать результаты выборов в Молдавии.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
83.61
-0.38 97.68
-0.47
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

16:02
«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к вооруженному конфликту с Россией
15:54
В Италии сообщили о фальсификациях на выборах в Молдавии и на избирательных участках в Европе
15:50
На 92-м году жизни умер португальский актер Луис Альберто
15:40
Минтруд: в России вырастет сумма материнского капитала
15:22
«Риск серьезных осложнений»: какой вред здоровью наносит утягивающее белье
15:05
Полный шок: британский журналист назвал мифы о России пропагандой Запада

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Силы ПВО уничтожили 84 украинских БПЛА за ночь над регионами России
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год