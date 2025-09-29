Самокатчик сбил беременную женщину в Москве

В Москве возбудили уголовное дело после наезда электросамоката на беременную. Об этом сообщает Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«Следственными органами ГСУ СК России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта)», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел на Ленинском проспекте у дома № 2. По данным столичной Госавтоинспекции, неизвестный мужчина, управляя электросамокатом, сбил женщину на тротуаре и скрылся с места происшествия. Пострадавшую госпитализировали, информация о ее состоянии уточняется.

В социальных сетях отмечается, что пострадавшая является многодетной матерью. Обстоятельствам происшествия уделяется особое внимание со стороны следствия.

СК РФ сообщил, что расследование дела находится под контролем центрального аппарата ведомства. Это может означать, что будут предприняты дополнительные меры по установлению личности водителя самоката и привлечению его к ответственности.

Ранее в Москве восьмилетний ребенок, катавшийся на самокате, случайно упал прямо в Москву-реку. По информации 5-tv.ru, ситуацию удалось быстро взять под контроль благодаря очевидцам.

Пассажиры катера, который в тот момент проходил мимо, не растерялись — они прыгнули в воду и вытащили ребенка. После этого его доставили в ближайший яхт-клуб, где уже ждали медики. Ребенок оказался жив и был передан врачам для осмотра.

