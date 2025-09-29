«Я его пугаю»: Чехова заморозила жениха ради будущего потомства

Телеведущая Анфиса Чехова решила заморозить своего жениха Александра Златопольского в криокапсуле ради заботы о будущем потомстве и семейной жизни. Процедура заключалась в охлаждении организма почти до минус 130 градусов, объяснила Чехова в эфире федерального канала.

Телеведущая подошла к подготовке к браку с полной серьезностью — заставила жениха пройти полное медицинское обследование, включая все необходимые анализы. Златопольский стойко перенес испытания криотерапией, аквааэробикой и радоновыми ваннами, но категорически отказался от процедуры с пиявками.

«Я его пугаю», — призналась Чехова.

Она подчеркнула, что для нее важна не только физическая форма будущего супруга, но и гармония в совместной жизни. Ради этого пара посещает психолога. Чехова также сумела разрушить прежние стереотипы Златопольского, который сначала видел в ней «пафосную звезду и профурсетку». Более того, он успел найти общий язык с ее сыном от брака с Гурамом Баблишвили.

Телеведущая уверяет, что сейчас невероятно счастлива и мечтает родить ребенка от второго мужа. Чтобы исполнить эту мечту, она заранее позаботилась о здоровье и отказывается от идей с ЭКО или суррогатным материнством.

