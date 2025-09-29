«Я его пугаю»: Чехова заморозила жениха ради будущего потомства

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Телеведущая мечтает о ребенке от своего возлюбленного — Александра Златопольского.

Чехова заморозила жениха ради потомствк

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телеведущая Анфиса Чехова решила заморозить своего жениха Александра Златопольского в криокапсуле ради заботы о будущем потомстве и семейной жизни. Процедура заключалась в охлаждении организма почти до минус 130 градусов, объяснила Чехова в эфире федерального канала.

Телеведущая подошла к подготовке к браку с полной серьезностью — заставила жениха пройти полное медицинское обследование, включая все необходимые анализы. Златопольский стойко перенес испытания криотерапией, аквааэробикой и радоновыми ваннами, но категорически отказался от процедуры с пиявками.

«Я его пугаю», — призналась Чехова.

Она подчеркнула, что для нее важна не только физическая форма будущего супруга, но и гармония в совместной жизни. Ради этого пара посещает психолога. Чехова также сумела разрушить прежние стереотипы Златопольского, который сначала видел в ней «пафосную звезду и профурсетку». Более того, он успел найти общий язык с ее сыном от брака с Гурамом Баблишвили.

Телеведущая уверяет, что сейчас невероятно счастлива и мечтает родить ребенка от второго мужа. Чтобы исполнить эту мечту, она заранее позаботилась о здоровье и отказывается от идей с ЭКО или суррогатным материнством.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.87
-0.74 97.14
-0.54
Эксперименты под Луной: гороскоп стрижек на октябрь 2025

Последние новости

20:44
Сикорский предрек завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой
20:31
Ошибался, как обычный студент: ChatGPT импровизировал на ходу при решении задачи
20:18
Рекорд по нарушениям: как фальсифицировали выборы в Молдавии
20:06
Нетаньяху извинился перед премьер-министром Катара за удар по Дохе
19:57
Лучше доверить профессионалу: женщина разбогатела, выбирая имена чужим детям
19:43
Мишустин рассказал об увеличении в России производства важнейших лекарств

Сейчас читают

«Турецкий сюрприз»: как НАТО готовится к войне с Россией
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
Эмоциональный инцест? Почему мама не должна быть лучшей подругой ребенку
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео
Символ 2026 — Огненная Лошадь: как нужно встретить Новый год